Президент США Дональд Трамп оставляет за собой возможность применения санкций в отношении России и готов использовать этот рычаг воздействия при необходимости.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе краткого интервью журналистам.

При этом, по её словам, Трамп остаётся позитивно настроен относительно прогресса по урегулированию российско-украинского военного конфликта.

"Я бы просто хотела напомнить всем, как далеко мы продвинулись всего за четыре месяца. Год назад в это время было немыслимо, чтобы Россия и Украина вели прямые переговоры. Именно благодаря настойчивости и решимости президента положить конец этой войне эти страны сели за стол переговоров вчера", – сказала Ливитт.

Вместе с этим Трамп не был заранее проинформирован Киевом о планах нанесения ударов по авиабазам РФ, отметила пресс-секретарь.

Ранее, экс-советник Трампа обвинил Киев во втягивании США в третью мировую войну.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продолжают продвижение в Сумской области: Deep State зафиксировал фактическую потерю сёл Водолаги, Владимировка и Константиновка. В Харьковской области неприятель продвинулся к реке Оскол в направлении Изюма (район Редкодуба и Карповки). На этом участке продвижение составило порядка пяти километров.

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