Беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины сегодня ночью поразили объекты, задействованные в обеспечении российской оккупационной армии.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Сообщатся, что в результате ударов возникли пожары на производственных мощностях "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и на нефтеперекачивающей станции "Рязань".

Также поражен завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске.

Это одно из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России. Завод производит широкий ассортимент микросхем и компонентов, используемых в стратегически важных системах вооружения. В частности, в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", зенитных ракетных системах С-300 и С-400, а также в бортовой электронике боевых самолетов.

Как сообщают на предприятии, его работа приостановлена. Повреждены производственные помещения, склад готовой продукции, нарушены технологические цепочки.

Напомним, 21 октября предприятие также серьезно пострадало. Были повреждены производственные и энергетические корпуса, нарушено энергоснабжение, остановлены технологические цепочки.

В России сегодня заявили о крупнейшей атаке беспилотников с начала года. По данным минобороны РФ, было сбито 125 дронов, часть из них летела на Москву и была сбита на подступах.

Война в Украине идет 1066-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 января 2025 года в обновляемом онлайне.