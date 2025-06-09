Израиль передал Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко.

"Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда, потому что Израиль и в военном смысле тоже помог Украине", - сказал Бродский.

Напомним, в начале мая газета The New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников США писала, что Украина получит один ЗРК Patriot, базировавшийся в Израиле.

Ранее Зеленский упрекнул Штаты за отказ продавать Украине системы ПВО.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Украина просит у Вашингтона системы Patriot, которых у США нет.

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