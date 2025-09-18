Бывший заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, у которого летом состоялись обыски в Германии, через адвокатов пытается убедить немецких правоохранителей, что обыски у него – это политическое преследование. Это означает, что содержимое его телефона "нельзя передавать украинским правоохранителям".

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники.

Журналисты издания засняли Ростислава Шурму в Германии, где он ездит на "Тесле" покупать продукты в супермаркет и показали дом, который он арендует в пригороде Мюнхена.

По данным издания, Шурма уволился с должности заместителя главы ОП в прошлом году из-за введения американских санкций.

На своей странице в Facebook же он заявил, что сотрудничает с немецкими правоохранительными органами, добровольно передав все электронные устройства и пароли к ним.

"Поэтому требую опровержений ложной информации от тех, кто её публикует. После соответствующих юридических процедур в Германии готов журналистам рассказать больше о методах работы правоохранителей по изготовлению 'доказательств'", — отметил Шурма.

Подробнее о противостоянии Банковой и СБУ с НАБУ мы писали в отдельном материале.

Напомним, летом у экс-заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы прошли обыски по месту жительства в Германии.

Немецкие следователи проводили их по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семён Кривонос подтвердил обыски в доме Шурмы, отказался давать подробные комментарии, но добавил, что дело Шурмы "активно продвигается вперёд".