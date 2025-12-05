Лидер Венесуэлы Николас Мадуро обсудил с президентом США Дональдом Трампом условия своего ухода из власти под гарантии безопасности.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источник.

Так, 21 ноября в разговоре с Трампом Мадуро попросил оставить ему 200 миллионов долларов из личных активов, гарантировать амнистию для своих соратников и обеспечить убежище в дружественной стране.

По сведениям издания, лидеры государств не смогли прийти к компромиссу из-за требования амнистии для сотни венесуэльских чиновников. Также Трамп и Мадуро разошлись во мнениях о формировании переходного правительства в Каракасе и о том, куда может уехать Мадуро после своей отставки.

Один из собеседников газеты утверждает, что в качестве вариантов убежища Трамп предложил венесуэльскому политику Китай или Россию, но Мадуро намеревается остаться в Западном полушарии, в такой дружественной стране, как Куба. В качестве возможного компромисса также рассматривался Катар, пишет издание.

Каракас ни самого разговора, ни его содержания не подтверждал.

Напомним, по данным Axios, Трамп хочет поговорить с Мадуро на фоне обострения отношений между США и Венесуэлой.

Ранее в Wall Street Journal писали, что США рассматривают атаку на Венесуэлу, если Мадуро добровольно не покинет пост президента.