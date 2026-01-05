Государственный департамент США официально объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов своей страны.

Соответствующая публикация появилась на странице ведомства в социальной сети Х.

По данным госдепа, президент США Дональд Трамп не намерен допускать угрозы безопасности.

"Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит, чтобы нашей безопасности угрожала опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в иноязычных аккаунтах Госдепартамента США появился пост на разных языках с надписью "Не играйте в игры с президентом США Дональдом Трампом".

Такая активность появилась после заявления постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, который резко раскритиковал действия США в отношении Венесуэлы, утверждая, что вооружённая операция по задержанию Николаса Мадуро является нарушением международного права.

Американский постпред при ООН Майк Уолтц на заседании Совбеза организации тем временем заявил, что Соединенные Штаты не ведут войны против Венесуэлы и не оккупируют страну.

Напомним, накануне Дональд Трамп снова пригрозил Венесуэле. В частности, Трамп сказал, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес "заплатит высокую цену", если её действия не будут устраивать Вашингтон.

О последствиях для мира и Украины удара по Венесуэле и захвата Мадуро мы подробно писали в отдельном материале.