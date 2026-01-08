У берегов Турции, близ города Кастамону, беспилотник атаковал нефтяной танкер "Эльбус" под флагом Палау, который шёл к черноморскому побережью России. Судно получило повреждения верхней части.

Об этом сообщает турецкая газета Ortadoğu Gazetesi.

По информации издания, инцидент произошел в 50 км от Кастамону. При этом никто из членов экипажа не пострадал. После аварийного сигнала с судна на место происшествия выдвинулись команды Береговой охраны. Поврежденный танкер отбуксировали в порт Инеболу.

В публикации отмечается, что изначально он направлялся в российский порт Новороссийска для загрузки нефтью.

Официально власти Турции не комментировали инцидент, но по данным журналистов, они пристально следят за ситуацией с атаками на суда.

Ранее украинские дроны уже наносили удары по танкерам теневого флота России, о чем сообщал тогдашний глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

В декабре мы также передавали, что дроны СБУ в третий раз атаковали российскую нефтедобывающую платформу в Каспийском море, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

11 и 12 декабря беспилотники поражали нефтедобывающие платформы имени Филановского и Корчагина.