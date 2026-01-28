Испания не стала задерживать нефтяной танкер Chariot Tide, который связывают с российским теневым флотом. Накануне испанская морская спасательная служба начала операцию по сопровождению судна в марокканский порт Танжер-Мед.

Об этом сообщает AFP.

По данным агентства, 22 января у танкера отказал двигатель.

Судно стояло на якоре у побережья Марокко, после чего штормом его снесло на восток. Сначала оно вошло в зону ответственности Марокко, а затем оказалось без хода в международных водах, где за поисково-спасательные операции отвечает Испания.

Отметим, что случай произошел на фоне того, как Европа пытается активизировать давление на теневой флот РФ. Танкер Chariot Tide, ранее известный как Marabella Sun, идет под флагом Мозамбика и с ноября 2024 года находится под санкциями Евросоюза и Великобритании.

При этом недавно один из танкеров был захвачен в Средиземном море французами. Пока это единичные примеры и, чаще всего, через некоторое время суда отпускают, так как международное право не позволяет задерживать суда в нейтральных водах.

Правда, в Европе ряд стран уже пытаются подвести юридическую базу под такие задержания, однако по этому поводу до сих пор идут споры.

Как мы уже писали, блокирование российских портов может стать поводом к прямому военному столкновению РФ и европейских стран. Пока, правда, эту грань европейцы не переходят и массовых захватов кораблей нет, но напряжение вокруг вопроса нарастает.