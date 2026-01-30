Украине не хватает войск для защиты всей линии фронта, поэтому России удается находить бреши в обороне.

О этом пишет The New York Times.

Большую часть прошедшего года Украина сосредотачивала основные силы на удержании городов в Донецкой области, которую РФ требует отдать для завершения войны. Из-за этого обширный участок территории в Запорожской области остался "слабо защищённым и уязвимым".

В ноябре и декабре российские войска добились наибольших успехов в Запорожской и Днепропетровской областях, захватив почти 440,3 кв. км - на 20% больше, чем в Донецкой области.

Издание упоминает внезапный захват россиянами украинского командного пункта в Гуляйполе.

"Это была катастрофа", - сказал об этом случае капитан Дмитрий Филатов, командир Первого отдельного штурмового полка Украины, подразделение которого было срочно направлено для усиления гарнизона в Гуляйполе на юго-востоке Украины.

"Нам постоянно не хватает людей", - говорит командир роты Горол.

"В батальоне должно быть около 500 солдат. В реальности нам повезло, если у нас их 100. Из этих 100, возможно, только 50 действительно готовы к бою - те, кто не ранен и не истощен", - заявил начальник штаба батальона беспилотников 260-го полка Владислав Башчеванский.

Издание считает, что ВСУ вряд ли грозит непосредственный крах под Запорожьем. Но украинские солдаты говорят, что сложившаяся ситуация вынуждает их вести войну подобно пожарным - бросаясь на локализацию вспышки в одном секторе, чтобы увидеть, как вспыхивает другая вспышка в другом месте, а затем отступать, когда первая снова вспыхивает.

"Мы идём туда, где начинается пожар", - сказал Филатов.

Цель, по словам бойцов, состоит не в том, чтобы удержать каждый клочок территории, а в том, чтобы сохранить достаточное пространство для того, чтобы не дать России нарастить темпы боевых действий, которые укрепили бы ее позиции на мирных переговорах.

Напомним, в ВСУ заявили, что Запорожье находится под угрозой стать прифронтовым городом.

В отдельном материале мы рассказывали о трёх сценариях развития войны, которые приводят западные СМИ.