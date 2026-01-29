Война в Украине может долго продолжаться в том формате, что и сейчас, либо завершится резким ослаблением одной из сторон.

Такие сценарии развития военных событий в 2026 году приводит американская газета The Wall Street Journal.

Коротко опишем каждый из сценариев.

1. Наиболее реалистичным издание считает продолжение войны на истощение при параллельных переговорах без прорывов. Основная причина переговорного тупика - отказ Киева уступить России остатки Донецкой области.

В рамках этого сценария война войдет в пятый год изматывающего противостояния, а переговоры будут продолжаться по кругу. В Вашингтоне исходят из предположения, что Москва может согласиться на мир, если Украина уступит оставшуюся часть Донбасса. Однако в Киеве к такой логике относятся скептически, считая, что передача территорий фактически означает получение Россией стратегического выигрыша. По мнению украинских экспертов, это создало бы для Москвы плацдарм для новой попытки наступления в будущем.

Авторы напоминают, что Россия не демонстрирует готовности отказаться от своих максималистских целей, а Украина не готова обсуждать территориальные уступки без жестких гарантий безопасности, ключевую роль в которых должны сыграть США. В результате переговоры станут еще одним элементом давления, тогда как боевые действия продолжатся.

2. Второй сценарий предполагает, что первой может не выдержать Украина. Речь идет не о резком обвале фронта, а о постепенном его истощении. Солдаты годами воюют без полноценного отдыха, усиливаются проблемы с мобилизацией, растет число самовольных уходов из частей. Нехватку пехоты Украина пытается компенсировать развитием беспилотных систем, однако Россия в последнее время сокращает технологическое отставание и наращивает собственные дроновые возможности.

Война на истощение, как отмечается в статье, может выглядеть управляемой до определенного момента, после чего ситуация для Киева чревата резким ухудшением. В этом случае Украине, возможно, придется принять соглашение, которое будет восприниматься как крайне тяжелое, но менее болезненное, чем продолжение войны при ухудшающемся военном положении.

3. Третий сценарий связан с возможным ослаблением России. WSJ указывает, что экономика страны испытывает давление из-за санкций, высоких процентных ставок и стагнации в гражданских отраслях. Дополнительный удар наносят проблемы в энергетическом секторе, атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру и меры Запада против теневого флота.

Однако пока нет признаков того, что Кремль всерьез опасается недовольства элит или общества.

Тем не менее Россия тоже не может вести войну бесконечно, и усиление санкционного давления или снижение доходов могут приблизить момент, когда Москве придется искать более прагматичный компромисс.

Но в целом авторы статьи делают вывод, что быстрое наступление мира в Украине маловероятно.

Между тем на 1 февраля анонсированы двусторонние мирные переговоры в ОАЭ между делегациями Украины и России.

Как мы писали, в Европе призывают Украину не идти на уступки в переговорах и не верить послевоенным гарантиям США.