Министерство иностранных дел Китая отреагировало на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Америка занимала деньги у "китайских крестьян".

Об этом сообщает CBS News.

Инцидент, получивший резонанс в дипломатическом поле, развернулся на фоне нового этапа тарифной войны между Вашингтоном и Пекином, когда в интервью Fox News в четверг Джей Ди Вэнс поддержал решение главы США Дональда Трампа о введении повышенных пошлин на товары КНР.

"Мы занимаем деньги у китайских крестьян, чтобы покупать вещи, которые эти китайские крестьяне производят", – сказал Вэнс.

Представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь отреагировал на слова американского политика.

"Удивительно и печально слышать такие невежественные и невежливые слова от этого вице-президента", – заявил Линь.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, Пекин хотел договориться с Трампом, но теперь готовится к торговой войне.

Ранее Китай ввёл пошлины 34% на импорт продукции из США. В свою очередь Штаты повысили пошлины на китайский импорт до 104%.