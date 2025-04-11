Лидер Китая Си Цзиньпин призвал Европейский союз вместе противостоять американским пошлинам. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине.

"Китай и ЕС должны вместе противостоять одностороннему запугиванию для защиты своих интересов и международных правил. В тарифных войнах нет победителей, идти против мира означает изолировать себя", - заявил лидер КНР.

На данный момент президент США Дональд Трамп поставил на паузу пошлины в отношении ЕС, но усиливает в отношении Китая.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вчера заявила, что Евросоюз приостановил введение тарифов против США на 90 дней.

По данным Reuters, ЕС может отменить свои пошлины на китайские электромобили. Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович встретился с министром торговли Китая Ван Вэньтао во время визита в Пекин в конце марта, и обе стороны договорились разрешить спор о тарифах ЕС путем переговоров.

В конце прошлого года Европейский союз ввел пошлины на электромобили китайского производства. Теперь Европейская комиссия заявила, что готова продолжить переговоры с Китаем об альтернативе тарифам.

Напомним, Китай в ответ повысил пошлины на товары из США до 84%. После чего Трамп снова повысил пошлины на китайские товары до 125%.