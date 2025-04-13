Торговая война США и Китая повышает вероятность вооруженного конфликта между двумя державами. Об этом пишет The Washington Post.

Издание считает, что и Америка, и КНР "как никогда близки к полному экономическому краху, поскольку президент Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин отказываются отступать в торговой войне, которая превратилась в игру "кто первый струсит" с высокими ставками".

Это повышает не только угрозу масштабных экономических последствий для всего мира, но и риск начала вооруженного конфликта между Вашингтоном и Пекином, пишет издание.

"Пекин терпел повышение тарифов и другие повышения, пока они думали, что у них есть шанс сесть с Трампом и стабилизировать отношения. Теперь это полностью исключено", - сказал Джуд Бланшетт, который руководит Центром исследований Китая в корпорации Rand.

Поток торговли и инвестиций между двумя крупнейшими экономиками мира был стабилизирующей силой в напряженных дипломатических отношениях между США и Китаем. Разрыв этих экономических связей фундаментально изменит мировую экономику и увеличит вероятность настоящей войны, предупреждают аналитики.

Напомним, Китай ответил на пошлины Вашингтона, повысив тарифы на все товары США до 125 процентов. Ранее Трамп повысил тарифы на китайский импорт до 145 процентов.