Вашингтон предложил Москве возобновить работу Совета Россия-НАТО в рамках процесса мирного урегулирования в Украине.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, предложение было добавлено Соединенными Штатами к их предыдущим инициативам для завершения войны в Украине: прекращению огня по линии фронта, признанию Вашингтоном Крыма российским и снятию американских санкций. При этом взамен Украина могла бы получить надежные гарантии безопасности и право на развитие собственной армии.

Работа упомянутого совета была заморожена с 2014 года - после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

В 1990-е годы НАТО и Россия предпринимали попытки выстроить диалог. В 1997 году стороны подписали основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности. В 2002 году был образован совет в качестве механизма для консультаций между Москвой и военным блоком.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что "хорошим стимулом" для России прекратить войну в Украине может стать возможность принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил, что в ближайшие две недели будет окно возможностей для завершения войны в Украине.