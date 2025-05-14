В ближайшие две недели будет окно возможностей для завершения войны в Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью агентству Anadolu.

По его словам, урегулированию конфликта поспособствуют действия руководства Украины, США и Турции.

"Я думаю, что у нас есть окно возможностей на этой неделе, а также в течение следующих 10 дней - двух недель, чтобы действительно вывести весь вопрос об Украине на более конструктивный уровень. Под руководством, конечно же, президента Украины Владимира Зеленского, но также при активном участии американского правительства. И Турция играет здесь большую роль", - сказал Рютте.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп смог внести значительный вклад в выход из тупика в переговорном процессе между обеими сторонами.

Напомним, Соединенные Штаты считают планируемые переговоры России и Украины в Стамбуле "критической возможностью" для достижения мира.

Сегодня Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле

Подробнее о возможных сценариях развития событий мы писали в отдельном материале.