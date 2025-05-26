Итоговое коммюнике июньского саммита НАТО в Гааге заметно сократят. Возможно, в нем не упомянут ни Украину, ни Россию.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Представители НАТО говорят, что цель состоит в том, чтобы ограничить итоговое коммюнике всего тремя-четырьмя абзацами - это резкий контраст с недавними саммитами. Вашингтонская декларация 2024 года состояла из 40 абзацев, тогда как Вильнюсское коммюнике годом ранее растянулось до 90 абзацев, охватывая широкий круг вопросов. В тексте этого года, возможно, не будет прямого упоминания России - и, вероятно, даже Украины - что сильно отличает встречу в Гааге от недавних саммитов", - сказано в материале.

По данным издания, в Вашингтоне и Вильнюсе Украина доминировала в повестке дня, и велись жаркие дебаты о том, предлагать ли стране членство в НАТО и как определить ее будущий путь присоединения к Альянсу.

В настоящее же время, из-за того, что американский президент Дональд Трамп исключает членство Украины в НАТО в ближайшее время, один европейский чиновник заявил изданию, в Альянсе считают целесообразным вообще не упоминать Украину в декларации.

"Любая попытка договориться о формулировках может привести к более слабому заявлению, чем согласованное в Вашингтоне в 2024 году, где НАТО, по крайней мере, пообещало продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". Это также ставит вопрос о том, будет ли президент Украины Владимир Зеленский приглашен в Нидерланды после того, как он был звездным гостем на предыдущих встречах. Пока нет подтверждения его приглашения, но большинство должностных лиц НАТО считают, что в конечном итоге он приедет", - сообщает "Радио Свобода".

Кроме того, "чтобы не создавать слишком много поводов для ссор членов альянса", саммит сократили с трех дней до двух, добавляет издание.

Ранее СМИ писали, что США выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в этом году.

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