Последние заявления президента США Дональда Трампа о России не стоит рассматривать как разочарование.

Об этом заявила спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По ее словам, Соединенные Штаты продолжают поддерживать прямые переговоры РФ и Украины.

Также Тэмми Брюс заявила, что урегулирование конфликта в Украине возможно только дипломатическим путем, а не через военные действия.

В ответ на вопрос журналиста о дальнейших шагах США она подчеркнула, что президент Дональд Трамп выступает за прямые переговоры между Россией и Украиной.

"Я не раз говорила, что это не война, которую можно решить военным путём или с помощью насилия – всё должно решаться дипломатически. В то же время вы слышали, как президент Трамп отмечал необходимость прямых переговоров между сторонами – Россией и Украиной, а также как на протяжении нескольких недель Марко Рубио говорил, что если не будет прогресса, подход США может измениться – не в плане поддержки прекращения огня или помощи в его достижении, а именно по вопросу посредничества. Сейчас, конечно, многое остаётся неопределённым, и, похоже, Путин чувствует раздражение Трампа из-за происходящего. Но, думаю, очевидно, что обе стороны должны начать смотреть на ситуацию напрямую друг с другом, чтобы наконец достичь прогресса", – сказала Брюс.

Напомним, Трамп заявил, что Путин "играет с огнем", а также сказал, что "если бы не я, с Россией уже случилось бы много действительно плохих вещей".

На слова президента США ответил зампред Совбеза РФ Медведев.

"Я знаю только одну действительно плохую вещь – это третья мировая. Надеюсь, Трамп это понимает!" – заявил Медведев.

Ранее западные издания писали, что Трамп отстраняется от войны в Украине и не хочет давить на Путина, несмотря на критику в его адрес.