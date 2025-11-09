Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в начале войны отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в его просьбе "закрыть небо" над Украиной.

Об этом он заявил в интервью The Sunday Times.

"Он (Зеленский - Ред.) позвонил мне из бункера в Киеве, где прямо по дороге стояли российские танки. И он сказал: "Я согласен с тем, что вы не отправляете наземные войска НАТО, хотя я не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство. Не дать российским самолетам, беспилотникам и вертолетам летать и атаковать нас". "И он также сказал: "Я знаю, что НАТО может это сделать, потому что вы уже делали это раньше"", - сообщил экс-генсек Альянса.

При это он также ответил Зеленскому отказом.

"Я понимаю, почему вы об этом просите. Но этого не произойдет, потому что если НАТО собирается закрыть воздушное пространство Украины, то первое, что мы должны сделать, – это уничтожить российские системы ПВО в Беларуси и России, потому что мы не можем залетать через воздушное пространство Украины с российскими ракетами ПВО, нацеленными на самолеты НАТО. И если в воздухе есть российский самолет или вертолет, мы должны его сбить, и тогда мы находимся в состоянии полномасштабной войны между НАТО и Россией. А мы не хотим этого делать. Как выразился Байден, который в то время был президентом США, мы не будем рисковать третьей мировой войной из-за Украины", - передал суть своего ответа Зеленскому Столтенберг.

Напомним, представитель пресс-службы федерального правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявлял, что в НАТО решили не закрывать небо над Украиной после инцидента в Польше, потому что это "создаст риск непосредственного конфликта между НАТО и РФ".

