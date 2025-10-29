НАТО сотрет с лица земли Москву, если президент РФ Владимир Путин применит ядерное или обычное оружие против Альянса.

Об этом в интервью газете Demorgen заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Так он прокомментировал угрозы главы Кремля дать ошеломляющий ответ в случае передачи Украине дальнобойных ракет "Томагавк".

"Путин сказал то же самое, когда Финляндия и Швеция вступили в НАТО, когда мы поставляли танки, ракеты, истребители F-16... Урок заключается в том, что мы не должны поддаваться угрозам. Нужно атаковать их, как мы наконец-то делаем сейчас. Это тоже было красной чертой для Путина, но что он сделал? Ничего. Он знает: если я применю ядерное оружие, они сотрут Москву с лица земли. Тогда наступит конец света", - сказал Франкен.

Он заверил, что не боится запуска неядерной ракеты по Брюсселю, поскольку тогда Москву тоже "сравняют с землей".

Напомним, об ошеломляющем ответе Путин заявил на прошлой неделе.

Вскоре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков разъяснил, что президент России пообещал такой ответ не на поставки дальнобойных ракет "Томагавк" Украине, а вообще на попытки ударов вглубь России.