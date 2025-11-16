Российские ракеты "Буревестник" и "Орешник" вызывают серьезные опасения в НАТО.

Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на документ альянса.

В документе разведывательного управления НАТО, с которым ознакомилось немецкое издание, говорится, что "Буревестник" - по натовской классификации SSC-X-9 Skyfall - обладает чрезвычайной дальностью и маневренностью, может развивать скорость более 900 километров в час, а также запускаться с мобильных платформ.

По оценкам НАТО, ядерный реактор ракеты дает ей теоретически неограниченную дальность полета, что позволяет ей преодолевать десятки тысяч километров без дозаправки, оставаться в воздухе в течение длительного времени, менять курс и атаковать цели с любого направления.

"Буревестник" может использовать дальние непрямые маршруты и обойти противовоздушную оборону НАТО, в том числе над южными и полярными регионами, где наблюдение минимально.

По оценкам Альянса, полностью функционирующий "Буревестник" создаст серьезные трудности для Европы. Если Россия развернет эту систему, НАТО столкнется с угрозой, которую очень трудно контролировать.

Однако некоторые эксперты НАТО отмечают, что крылатая ракета не достигает гиперзвуковых скоростей и тем более уязвима, чем дольше она остается в воздухе.

Эксперты НАТО также изучают ракету "Орешник". Особую тревогу вызывает дальность полета до 5500 километров и возможность оснащения боеголовки различными боеприпасами, в том числе ядерными.

"Возможность атаковать цели в любой точке Европы в сочетании с высокой мобильностью пусковой установки обеспечивает высокий показатель живучести. Отсутствие ясности в отношении развернутых боеголовок создает оборонные вызовы для НАТО", - говорится в документе.

Также обеспокоенность НАТО вызывают беспилотные подводные системы РФ "Посейдон", которые отличаются высокой скрытностью и способностью действовать на большой глубине, что осложняет их обнаружение и перехват. Эксперты указывают на их огромную дальность хода. По данным издания, существует мнение, что эти устройства были разработаны для нанесения ударов по военно-морским объектам и прибрежным городам США, Великобритании и Франции.

Напомним, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных экспертов пишет, что недавно испытанная российская атомная ракета "Буревестник" сможет обойти создаваемую США систему противоракетной обороны "Золотой купол".



Что означает для мировых раскладов появление у России "Буревестника", мы анализировали в отдельном материале.