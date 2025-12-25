Завтра пройдёт первое заседание рабочей группы по подготовке выборов и референдумов во время военного положения и в послевоенный период.

Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в эфире телемарафона.

По его словам, в рабочей группе насчитывается около 60 человек.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о возможности проведения референдума для ратификации мирного соглашения с РФ.

"Будь то выборы или референдум, должна быть позиция народа Украины", – прокомментировал верховный главнокомандующий вопрос о возможном отказе территорий в пользу РФ, что предполагает мирный план США.

Напомним, "Страна" разбиралась что значат заявления о подготовке к выборам в Украине.

Война в Украине продолжается 1401-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 25 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду в Украине значительно ужесточили графики отключений света после ударов РФ по объектам энергетики и наступления морозов. Так, в Киеве длительность отключений возросла до 17 часов. Эксперты предупредили, что для мирного населения эта зима станет самой тяжёлой за время войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.