Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил российскую резолюцию Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

За документ, который Россия ежегодно вносит с 2005 года, проголосовали 114 стран, против выступили 52 государства, включая США, Украину, Великобританию, Канаду, Францию, Германию и Японию, ещё 12 делегаций воздержались.

С 2022 года группа западных стран добивается включения в российский проект поправки, где говорится, что Москва оправдывает войну против Украины "мнимым предлогом искоренения неонацизма". В этом году комитет снова поддержал эту поправку: за нее проголосовали 63 страны и 41 высказалась против.

Впервые с 2022 года США не только не поддержали "антироссийскую" поправку, но и проголосовали против нее, объяснив свою позицию тем, что Вашингтон собирается дистанцироваться от большинства резолюций Третьего комитета, которые, по словам американского представителя, превратились в неэффективные и расточительные процедуры с бесконечными докладами и конференциями.

C 2022 года поправка с осуждением российской агрессии против Украины и критикой использования риторики "денацификации" как предлога для войны входила в окончательные резолюции Генассамблеи 77/204, 78/190 и 79/160, принятые после голосования в Третьем комитете, и тогда США голосовали за эту норму вместе с другими западными странами.

Сейчас резолюция снова прошла с включенной поправкой, но внутри западного лагеря - раскол, пусть США по-прежнему голосуют против всего российского проекта в целом.

Ранее мы сообщали, что США впервые отказались осудить в ООН действия России в августе 2008 года, а также о чем новый доклад ООН по правам человека в Украине.