Соединённые Штаты отказались осудить действия России в августе 2008 года. Это произошло после заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) 19 августа, которое было посвящено годовщине войны в Грузии.

Впервые после пятидневной войны 2008 года США отказались присоединиться к совместному заявлению нескольких членов Совета безопасности ООН в поддержку территориальной целостности Грузии.

Великобритания, Франция, Словения, Дания и Греция выступили с совместным заявлением, в котором негативно оценили присутствие российских войск в Абхазии и Южной Осетии, но СШАвпервые за 17 лет воздержались от подписания документа.

В Тбилиси такое решение восприняли неоднозначно. Представители властей заявили, что Вашингтон таким образом поощряет Россию за готовность к диалогу, а также одновременно выражает недовольство антиамериканской риторикой грузинского руководства.

Оппозиция же возложила ответственность на правящую партию "Грузинская мечта", подчеркнув, что её политика привела к разрушению отношений с главным стратегическим союзником страны - Соединёнными Штатами.

Ранее власти Грузии сократили срок безвизового пребывания в стране для украинцев с 3 лет до 1 года, а также убрали флаг Евросоюза из резиденции президента страны.