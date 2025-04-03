Правительство Грузии внесло изменения в постановление, регулирующее сроки безвизового пребывания иностранных граждан в стране. Согласно изменениям, граждане Украины теперь смогут находиться в Грузии без визы в течение одного года, а на трех. Документ подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Об этом сообщает издание Mtavari.

Такие же сроки пребывания в стране для украинцев действовали до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Спустя год после начала войны правительство увеличило срок до двух лет, а с 23 апреля 2024 года – до трех лет. В новом постановлении, датированном 2 апреля, говорится, что срок безвизового пребывания сокращен до одного года. Однако исключение будут делать для украинцев, прибывших в Грузию до 24 февраля 2025 года.

"Гражданам Украины, которые прибыли в Грузию и находились в стране до 24 февраля 2025 года, срок пребывания будет продлен до 24 февраля 2026 года", - гласит документ.

Граждане Украины, России и других стран, с которыми у Грузии действует безвизовый режим, могут воспользоваться так называемым визараном - пересечением границы для обновления срока легального пребывания.

Осенью 2024 года после принятия законов о запрете ЛГБТ-пропаганды и смены пола Европейский Союз грозился лишить саму Грузию безвизового режима.

А летом Украина ввела ограничения на въезд граждан Израиля, в частности паломников.