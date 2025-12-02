Российские СМИ опубликовали меню, поданное на обед спецпредставителю США Стивену Уиткоффу в московском ресторане Savva накануне встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

В него вошли салат "Столичный", крабовый салат, салат "Мимоза", пельмени с грибами, посикунчики с крабом (мини-чебуреки), перепёлка, филе оленя, палтус на пару, свекла, запечённая с сыром горгонзола, крабы, морской гребешок, мясные закуски, три вида икры: чёрная, красная и щучья, "Медовик", "Наполеон" и "Яблочная шарлотка".

Директор ресторана Максим Романцев заявил, что Уиткоффу понравились посикунчики с крабом и лепёшки с сыром.

"Мы накрыли стол классическими закусками: красной, чёрной и щучьей икрой, крабами, гребешком, русскими рыбными и мясными закусками – вяленой олениной, вяленой говядиной, селёдкой, картошкой, сибирскими груздями. Из горячих закусок мы предлагали посикунчики с крабом – это такие мини-чебуреки. Как мы знаем, господин Уиткофф особенно любит чебуреки и хрустящее тесто во фритюре. Были также наши фирменные пельмени с грибами. Больше всего Уиткоффу понравились посикунчики с крабом и лепёшки с сыром, которые он попросил сам", – рассказал Романцев.

Напомним, в Москве проходят переговоры президента РФ Владимира Путина с американской делегацией, в которую вошли зять главы Белого дома Джаред Кушнер и спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. После прилета в Москву утром Кушнер и Уиткофф встретились со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Вместе они пообедали в ресторане, который накануне войны был удостоен звезды Michelin.

Что происходит вокруг переговоров о мирном плане Трампа, мы подробно писали в отдельном материале.