Между бойцами Главного управления разведки Минобороны Украины и служащими ВСУ произошла стычка с использованием оружия на территории одного из санаториев района Конча-Заспы под Киевом.

Об этом сообщило издание "Украинская Правда" со ссылкой на источники.

По информации правоохранителей, вечером 3 декабря представители ГУР МОУ проникли на территорию рекреационного учреждения, "выбив ворота и поломав забор, осуществляя стрельбу из огнестрельного оружия в воздух и землю; захватили десятерых военнослужащих в/ч А4005, нанеся им существенные травмы".

По словам источника, вскоре разведчики отпустили военных и забаррикадировались в одном из помещений, отказавшись впускать на территорию представителей правоохранительных и военных государственных органов.

К процессу присоединилось подразделение ГБР, которое накладывало арест на санкционное имущество.

По словам другого источника издания, на место вызвали Военную службу правопорядка (ВСП) и Государственное бюро расследований (ГБР) – "ВСП сообщило, что права на аренду данной территории имеют обе стороны конфликта, а с заявлением о нарушениях никто не обращается. Решением конфликтной ситуации занимается Центральное управление ВСП".

Представители ГБР на вызов не приехали, но, по словам источника, на место инцидента прибыл заместитель главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

