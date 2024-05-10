Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве людей, предлагавших миллион долларов взятки одному из офицеров Главного следственного управления спецслужбы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в своем телеграм-канале.

За эту сумму фигуранты хотели, чтобы чиновник помог им осуществить рейдерский захват добывающей компании, владеющей одним из крупнейших карьеров в Винницкой области.

Для этого сотрудник СБУ должен был зарегистрировать уголовное производство против горного предприятия.

После открытия дела злоумышленники планировали под видом понятых принять участие в обысках на территории компании, чтобы оценить ее технологические мощности.

В дальнейшем они рассчитывали завладеть имуществом компании. И для этого просили дополнительное содействие сотрудника СБУ.

Все четверо фигурантов были задержаны "на горячем" при попытке передачи первой части взятки в одном из ресторанов столицы.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что сотрудники ГБР задержали на взятке главу и секретаря горсовета в Днепропетровской области.

Также сообщалось, что НАБУ раскрыло коррупционную схему в "Укрзализныце" по закупке трансформаторов, организованную чиновником СБУ.