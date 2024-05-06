"Без взяток ничего не решить". Участники опроса в Виннице заявили о разгуле коррупции в Украине
В Виннице провели опрос молодежи о том, насколько в Украине развита коррупция.
Все участники заявили об очень высоком уровне коррупции - как сказала одна девушка, "на 100 из 10".
Опрошенные считают, что власть крадет деньги, из-за чего военные остаются "без нормальной одежды, без нормального оружия".
"Без взяток сегодня ничего нельзя решить", – констатировала одна из опрошенных девушек.
"Народные депутаты разворовывают страну, военные лишены помощи, погибшим добровольцам - никаких нормальных похорон", - считает парень.
Молодые люди привели в пример взятки в вузах и больницах, также они убеждены во взяточничестве среди полицейских.
При этом почти все признались, что им приходилось давать взятки.
Ранее в марте НАПК представило исследование "Коррупция в Украине 2023: понимание, восприятие, распространенность", согласно которому более 60% украинцев отметили рост ее уровня. Чаще всего люди сталкиваются с коррупцией в сервисных центрах МВД, в сферах строительства и земельных отношений.
Запредельной коррупцией в Украине обеспокоены западные доноры страны. Украина сейчас занимает 116-е место из 180 в индексе коррупции Transparency International.