В Виннице провели опрос молодежи о том, насколько в Украине развита коррупция.

Все участники заявили об очень высоком уровне коррупции - как сказала одна девушка, "на 100 из 10".

Опрошенные считают, что власть крадет деньги, из-за чего военные остаются "без нормальной одежды, без нормального оружия".

"Без взяток сегодня ничего нельзя решить", – констатировала одна из опрошенных девушек.

"Народные депутаты разворовывают страну, военные лишены помощи, погибшим добровольцам - никаких нормальных похорон", - считает парень.

Молодые люди привели в пример взятки в вузах и больницах, также они убеждены во взяточничестве среди полицейских.

При этом почти все признались, что им приходилось давать взятки.

Ранее в марте НАПК представило исследование "Коррупция в Украине 2023: понимание, восприятие, распространенность", согласно которому более 60% украинцев отметили рост ее уровня. Чаще всего люди сталкиваются с коррупцией в сервисных центрах МВД, в сферах строительства и земельных отношений.

Запредельной коррупцией в Украине обеспокоены западные доноры страны. Украина сейчас занимает 116-е место из 180 в индексе коррупции Transparency International.