Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко стал новым послом Украины в Сербии.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сербия", - говорится в документе.

Другим своим указом Зеленский уволил с должности посла Украины в Сербии Владимира Толкача.

О предстоящем назначении Литвиненко ранее сообщал народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.

Литвиненко занимал должность секретаря СНБО с марта 2024 по июль 2025 года. А 18 июля секретарем СНБО был назначен экс-министр обороны Украины Рустем Умеров.

Напомним, в середине октября Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Руслана Хомчака и назначил вместо него генерал-майора Евгения Острянского, который был заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

