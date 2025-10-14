Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Руслана Хомчака и назначил вместо него генерал-майора Евгения Острянского, который был заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Соответствующие указы появились на сайте президента.

"Назначить Острянского Евгения Викторовича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что Острянский будет заниматься военным блоком вопросов - в частности, координацией вопросов с сектором Сил безопасности и обороны для усиления ВСУ, а также координацией и подготовкой заседаний Ставки верховного главнокомандующего.

Напомним, что в середине июля Зеленский уволил Александра Литвиненко с поста секретаря СНБО и назначил на эту должность экс-министра обороны Рустема Умерова.

