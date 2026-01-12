Завтра, 13 января, Верховная Рада Украины рассмотрит отставки министра обороны Дениса Шмыгаля, министра цифровой трансформации Михаила Федорова и главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Об этом пишет издание "Суспильне" со ссылкой на источники.

Также сообщается, что сегодня вечером прошло заседание фракции "Слуга народа", где обсуждались кадровые вопросы. Кроме того, Шмыгаль и Федоров презентовали план своей работы на будущих должностях.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский предложил Шмыгалю возглавить Министерство энергетики, а Федорову - стать министром обороны.

Мы писали, что 9 января Шмыгаль и Федоров подали в Верховную Раду заявления об отставке.

Напомним, сегодня оборонный комитет Рады не поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ.

Ранее нардеп Железняк сообщил, что "слуги народа" снимают с повестки все запланированные на завтра законопроекты в связи с отсутствием голосов и оставляют только кадровые вопросы. В то же время, по словам нардепа, в повестке дня Рады на этой неделе нет голосования за назначение нового главы СБУ.

Почему Зеленский уволил председателя СБУ Малюка, мы разбирали в отдельном материале.

Также мы подробно рассказывали о кадровых перестановках Зеленского.