Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали в Верховную Раду заявления об отставке.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, процедуру рассмотрения документов парламент планирует начать в ближайшее время в соответствии с регламентом.

Шмыгаль перейдет с должности министра обороны на должность министра энергетики, а его место займет действующий министр цифровизации Федоров.

Ранее мы писали о том, как первый вице-премьер может поменять политический расклад в Украине.

Подробнее о кадровых перестановках мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1416-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 9 января 2026 года, в обновляемом онлайне. В ночь на пятницу Россия нанесла удар из комплекса "Орешник" по Львовской области. Это второй за войну случай применения по целям в Украине нового ракетного комплекса.

Накануне мы подводили итоги 1415-го дня войны. Он отметился блэкаутом в Днепре и области вследствие воздушной атаки. К утру в Днепропетровской области без света оставались миллион домохозяйсв, то есть приметно три миллиона человек.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.