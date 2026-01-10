Глава правового комитета Верховной Рады Украины Денис Маслов станет министром юстиции Украины.

Об этом сообщила в социальных сетях заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая по итогам совещания с Масловым и главой Офиса президента Кириллом Будановым.

"Уверена, под его (Маслова - Ред.) руководством Министерство юстиции трансформируется из процедурного на сегодня администратора в орган, который действительно формирует правовую политику в государстве и является главным адвокатом государства", - написала Мудрая.

Денис Маслов (слева) на встрече с Кириллом Будановым и Ириной Мудрой. Фото: facebook.com/iryna.mudra.7

Напомним, еще в ноябре президент Владимир Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа" предложил нардепу Маслову министерский пост.

Это произошло после того, как с поста главы Минюста был уволен фигурант "плёнок Миндича" Герман Галущенко. С тех пор пост министра оставался вакантным.

Ранее стало известно, что министры Шмыгаль и Фёдоров подали заявления об отставке.

