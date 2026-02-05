Украина рассчитывает сохранить численность армии после войны в 800 тысяч человек высокими зарплатами.

Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Будем беречь нашу армию - 800 тысяч - о которой мы говорили, переводить ее после окончания войны или после прекращения огня из мобилизационной в контрактную армию. Те, кто захочет", - заявил Зеленский.

По его словам, военных надо будет поощрять высокими заработными платами.

"Я поставил задачу новому министру обороны, я ему сказал, какой уровень зарплат для первой линии, там где люди рискуют своей жизнью. Даже во время прекращения огня на первой линии в разы должна быть большая зарплата. Об этом мы говорим, мы будем все это считать, насколько мы способны это сделать", - заявил президент.

Он добавил, что в этом вопросе Украине нужна финансовая помощь прежде всего европейцев, "потому что украинская армия – это часть безопасности Европы".

Напомним, что примерно о таком размере армии после войны сейчас идут переговоры с РФ, хотя первоначальный план президента США Дональда Трампа предполагал сокращение украинской армии до 600 тысяч человек.

Между тем, по данным СМИ, власти Украины опасаются, что в случае нового вторжения России стране придётся защищать себя самостоятельно, а гарантии безопасности Запада окажутся малоэффективными. Поэтому в Киеве делают ставку на концепцию "стального дикобраза", озвученную главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она предполагает 800-тысячную украинскую армию, а также собственное производство ракет и дронов.

Ранее мы приводили мысли представителей украинской власти по поводу концепции "стального дикобраза".