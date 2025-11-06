Администрация президента США Дональда Трампа накануне членам Конгресса заявила, что пока не планирует ударов по Венесуэле.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации издания, управление юридического советника Министерства юстиций пришло к выводу, что США не имеют юридических оснований для таких ударов по наземным целям.

Однако они могут атаковать объекты лишь 24 различных картелей и преступных организаций, базирующихся по всей Латинской Америке.

Администрация Трампа добивается от Минюста отдельного юридического заключения, которое обосновало бы нанесение ударов по наземным целям без необходимости запрашивать у Конгресса санкцию на применение военной силы.

Хотя пока решений об ударах не принято. Отмечается, что секретный брифинг для конгрессменов провели государственный секретарь Штатов Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что дни правления президента Венесуэлы уже сочтены.

Западные же СМИ писали, что старшие советники Трампа разработали несколько вариантов наступательных действий в Венесуэле.