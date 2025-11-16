В Мексике проходят массовые антиправительственные протесты, в которых участвуют тысячи молодых людей. Жители страны требуют жесткой борьбы с коррупцией во власти и наркокартелями.

Видеоролики с места событий публикуют местные СМИ.

По их информации, к акциям присоединились и представители оппозиции.

Поводом стал недавний расстрел мэра города Уруапан Карлоса Мансо, убитого 1 ноября, во время празднования Дня мертвых. Для протестующих это стало символом безнаказанности и тесной связи власти с организованной преступностью.

Участники митингов обвиняют президента Клаудию Шейнбаум в неспособности противостоять картелям и скандируют: "Шейнбаум - наркопрезидент".

Сама глава государства заявила, что марши по всей стране профинансированы правыми политиками, выступающими против ее правительства.

Протестующие демонтировали часть заграждения, защищающего Национальный дворец, где проживает Шейнбаум. Полиция, охраняющая комплекс, применила против толпы слезоточивый газ.

В полиции уточняют, что в ходе столкновений во время протестов в Мехико пострадали по меньшей мере 120 человек, 100 из которых сотрудники полиции.

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет пригрозил Мексике военными действиями, если она не справится с наркокартелями.

Западные СМИ также писали, что члены мексиканского наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) прошли обучение управлению БпЛА на войне в Украине.