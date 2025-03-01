Министр обороны США Пит Хегсет пригрозил Мексике военными действиями, если она не справится с наркокартелями.

Об этом сообщает WSJ.

По словам главы Пентагона, если Мексика не разберется со сговором между ее правительством и наркокартелями, вооружённые силы США готовы предпринять односторонние действия.

По словам источников издания, телефонный разговор на эту тему состоялся еще 31 января.

Высшее военное руководство Мексики, участвовавшее в этом звонке, было потрясено и возмущено, восприняв его слова как намек на вторжение США в Мексику, пишет издание.

Предупреждение Хегсета усилило давление на торговые переговоры: Мексика пытается избежать 25% пошлин, которые Трамп обещает ввести со вторника вместе с 10% тарифом на импорт из Китая.

В Пентагоне не стали комментировать ситуацию.

Напомним, 1 февраля президент США Дональд Трамп распорядится о введении пошлин на товары из Мексики в размере 25%.

Позже президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что договорилась с Дональдом Трампом о приостановке на месяц действия новых американских пошлин.