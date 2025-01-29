Компания Google переименует на своих интернет-сервисах Мексиканский залив в Американский, однако только для пользователей из США. Для Мексики останется старый привычный вариант географического названия, а пользователи из других стран мира будут видеть оба названия.

Об этом сообщила сама компания в своем аккаунте в Х.

"Если официальные названия в разных странах отличаются, пользователи Google Maps будут видеть официальное местное название. Для всех остальных пользователей по всему миру будут отображаться оба варианта", — заявила компания в посте в социальной сети.

Отметим, что такой же принцип Google ранее реализовал с Крымом. В Украине полуостров показан как часть страны, в России - ее территорией, а для пользователей Европы и США - спорной территорией.

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский.

В свою очередь президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать Американский континент в Мексиканский в ответ на действия Трампа. Она подвела под свой ответ доказательную базу и показала карту территории США, которая ранее принадлежала Мексике, и предложила вернуть ее.