Американский миллиардер и соратник Дональда Трампа Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш между Великобританией и Францией на канал Джорджа Вашингтона.

Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети X.

"Новое название для вод, разделяющих Англию и Францию", - написал Маск.

Также Маск опубликовал изображение карты, на которой пролив уже обозначен как "канал Джорджа Вашингтона".

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский.

В свою очередь президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать Американский континент в Мексиканский в ответ на планы Трампа.

Она подвела под свой ответ доказательную базу и показала карту территории США, которая ранее принадлежала Мексике, и предложила вернуть её.

Также накануне Трамп позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и потребовал отдать Гренландию. Financial Times со ссылкой на чиновников пишет, что беседа прошла "очень плохо". Трамп вел себя агрессивно и конфронтационно.