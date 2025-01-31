Президент США Дональд Трамп 1 февраля распорядится о введении пошлин на товары из трех стран.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт.

По ее словам, размер пошлин составит 25% на товары из Мексики и Канады и 10% - в отношении китайских товаров.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал своих граждан готовиться к тяжелым временам из-за введения пошлин и пригрозил американцам "сильным и немедленным ответом".

"Я не буду приукрашивать это: наша нация может столкнуться с трудными временами в ближайшие дни и недели. Для нас наступил критический момент. Как заявил президент Трамп, он по-прежнему готов установить тарифы против Канады, возможно, уже с завтрашнего дня", – сказал Трюдо.

"Мы не знаем точно, как это может быть, но я знаю две вещи. Первое: если Трамп решит ввести какие-либо пошлины против Канады, то мы готовы дать ответ – содержательный, сильный, но разумный немедленный ответ. Мы этого не хотим, но если он сделает шаг вперед, мы тоже будем действовать. Мы готовы к любому сценарию", – добавил канадский премьер.

Ранее в США заверял, что введения пошлин можно избежать, если Мексика и Канада закроют свои границы для наркотика фентанила.

Тем временем Трамп пригрозил пошлинами в размере 100% странам БРИКС в случае создания альтернативной доллару мировой валюты.