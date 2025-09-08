Члены мексиканского наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) прошли обучение управлению БпЛА на войне в Украине.

Об этом пишет мексиканская национальная газета Milenio со ссылкой на источники в правоохранительных органах штата Халиско.

По данным издания, боевики CJNG добровольцами мобилизовались в ВСУ, где освоили современные методы ведения войны, включая использование беспилотников для нанесения точечных ударов. Как сообщается, служба мексиканцев проходила в зоне активных боевых действий, что дало мафиозной группировке непосредственный опыт пилотирования дронов.

"Работа с напарником, использование укрытий, обращение с оружием и тактика отступления отражают навыки, характерные для интенсивных боевых действий", – пишет газета.

Издание отмечает, что картель CJNG уже использует БпЛА в столкновениях с конкурирующими криминальными группировками и правительственными войсками Мексики, нанося с помощью дронов удары по отдалённым районам. Журналист Milenio сообщает, что эта мафиозная структура формирует специализированные боевые подразделения, состоящие не менее чем из десяти человек, каждый из которых способен одновременно управлять двумя беспилотниками, начинёнными взрывчаткой. Тактика, применяемая наркоторговцами всё больше напоминает тактику партизанских организаций.

Используемые бандитами беспилотники – "гражданские" модели. В статье упоминается DJI Matrice 300 RTK, который также применялся в Украине для сброса противотанковых гранат, как один из БпЛА, адаптированных картелем для боевых действий.

Ранее Киев предупредили, что добровольцы из Мексики могут учиться пилотировать дроны, чтобы работать на организованную преступность.

Также мы публиковали снимки, где армия США устанавливает радары на границе с Мексикой для слежения за беспилотниками наркокартелей.