Во Львове Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Данией и Украиной.

Об этом сообщает Офис президента.

Документ составлен в рамках положений совместной декларации, принятой Украиной и членами "Группы семи" в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

В нем Дания подтверждает свою поддержку территориальной целостности Украины в пределах границ 1991 года.

Соглашение также закрепляет основные компоненты обязательств безопасности, предоставленных Украине Данией, в частности, относительно долгосрочной военной и финансовой помощи, и определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества сотрудничества в военной и невоенной сферах: в политической, финансовой, гуманитарной и в области реформ.

В тексте сказано, что в 2024 году оказанная Данией военная поддержка составит не менее 1,8 млрд евро. Кроме того, датский Фонд в поддержку Украины на общую сумму 8,5 млрд евро покрывает поддержку в 2023-2028 годах и служит основой для долгосрочной военной помощи и помощи в гражданской сфере.

Дания будет оказывать поддержку Украине в течение десяти лет действия соглашения.

Документ предусматривает постоянную военную помощь, особенно военно-воздушных сил и противовоздушной обороны У краины, а также в сфере морской безопасности, разминировании, технологиях и беспилотниках. Среди прочего Дания обеспечит "целостный потенциал F-16 через авиационную коалицию" путем предоставления истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения.

Наконец, соглашение подтверждает поддержку со стороны Дании будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

В случае предстоящего вооруженного нападения России на Украину соглашение предусматривает проведение консультаций в течение 24 часов с целью определения соответствующих дальнейших шагов.

Документ действует в течение 10 лет с даты подписания и предусматривает возможность продления срока действия по общему решению сторон.

Вчера СМИ сообщали, что Дания и Украина согласовали текст документа и публиковали его первые подробности.

На днях мы подробно анализировали, что прописано в аналогичных соглашениях Киева с другими странами Запада.