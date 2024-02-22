Дания достигла двустороннего соглашения о безопасности с Украиной на 10 лет.

Западные СМИ со ссылкой на правительство Дании сообщают, что оно уже подписано, однако речь, вероятно, идет о согласовании текста документа.

"Соглашение означает, что будущая военная и гражданская поддержка будет определена в рамках двустороннего политического соглашения на ближайшие 10 лет", - цитирует пресса заявление правительства.

Отмечается, что эта поддержка будет финансироваться датским фондом для Украины, размер которого оценивают в 69,1 миллиарда датских крон (примерно 10 миллиардов долларов США).

Как добавляют СМИ, в соответствии с соглашением Украина обязуется проводить необходимые реформы, направленные на развитие демократии и борьбу с коррупцией, чтобы проложить путь к будущему членству в ЕС и НАТО.

Как сообщают медиа, на сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявила, что Копенгаген согласился предоставить Украине военную помощь в размере 1,7 миллиарда датских крон (245,4 миллиона долларов). В ходе выступления она призвала союзников тратить больше средств на ВСУ, утверждая, что Россия представляет растущую угрозу Европе.

"Это самая серьезная ситуация в сфере политики безопасности со времен окончания холодной войны. И датское правительство не может не подчеркнуть, насколько важно, чтобы Украина получила необходимый ей военный потенциал. Если мы не будем стоять вместе, Украина не устоит, и, возможно, Европа тоже", – сказала Фредериксен.

Кроме того, Дания объявила о предоставлении Украине 15-го оборонного пакета почти на 250 млн долларов. В него вошли средства ПВО, дроны и 14 тысяч артиллерийских снарядов. Общая сумма военной помощи Дании Киеву уже превысила 5 млрд долларов.

Ранее мы писали, что соглашения о безопасности были подписаны с Германией, Британией и Францией, но упоминаний о конкретных гарантиях для Украины в них нет.

Сегодня МИД Италии заявило, что соглашение о "гарантиях безопасности" Италии с Украиной "не будет иметь юридической силы" и станет "политическим и символическим" жестом.