Президент Владимир Зеленский напомнил, что в ходе урегулирования российско-украинского конфликта Киев требует гарантий безопасности.

Об этом украинский президент сообщил в традиционном вечернем обращении.

"Фактически со всеми партнёрами сейчас мы говорим о гарантиях безопасности, о конкретных проявлениях поддержки", – сказал Зеленский.

При этом украинский лидер никак не прокомментировал продолжающихся переговоров Банковой с Белым домом касательно участия США в разработке полезных ископаемых на территории нашей страны.

Ранее СМИ сообщали, что в новом проекте договора с Вашингтоном по ископаемым, который в Киев привез спецпредставитель президента США Кит Келлог, также отсутствуют гарантии безопасности. Это не устроило Киев и переговоры продолжаются.

При этом многие источники заявляют, что после публичной критики Зеленского и его отказа подписать первый вариант договора, Трамп выставил Украине более жёсткие требования соглашения.

Война в Украине продолжается 1095-й день. Последние новости с главными событиями 22 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня в материале: "Сделка по недрам Украины как "сэндвич с дерьмом" от США, требует ли Трамп ухода Зеленского".

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