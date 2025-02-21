Армия РФ продолжает активно продвигаться под Андреевкой на запад от Курахово в Донецкой области. Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

В Константинополе бои уже подошли к трассе на Запорожье.

Напомним, военнослужащий ВСУ сообщил, что в село Улаклы к западу от Курахово уже вошла армия РФ, но там ещё остаются украинские военные, которые не могут оттуда выйти.

Война в Украине идет 1094-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ взяла под контроль Свердликово в Курской области, сообщает Deep State. В Донецкой области россияне захватили "карман" к югу от Дачного в "Андреевском мешке". ВСУ снова атаковали южнее Покровска и продвинулись в Лысовке.

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