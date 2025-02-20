В село Улаклы в Андреевском мешке к западу от Курахово уже вошла армия РФ, но там ещё остаются украинские военные, которые не могут оттуда выйти.

Об этом сообщил военнослужащий с позывным Мучной.

"Казаки в Улаклах давали запрос на эвакуацию, с верха постоянно кормили завтраками, что завтра заберем. В итоге в деревне п@зда, везде бегают россияне, небо контролируется тоже ими, взаимодействия и связи нет... Сейчас говорят, что часть пацанов смогли вытащить, но не всех, а связи до сих пор ни с кем нет", – написал он.

Также Мучной сообщает, что россияне пытаются взять под контроль село Константинополь, но ВСУ пока не дают им это сделать, постоянно вводя в бой резервы.

Сегодня стало известно, что армия РФ взяла под контроль населенный пункт Свердликово в Курской области.

Война в Украине идет 1093-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ в очередной раз существенно продвинулась в "Андреевском мешке" и подошла уже к Константинополю, свидетельствует карта Deep State. К западу от Великой Новоселки россияне захватили половину села Новоселка. Украинские силы выбили армию РФ с трассы из Покровска на Константиновку. Также россияне существенно продвинулись в районе Клещеевки и Андреевки.

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