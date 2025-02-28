Российские войска перешли границу с Украиной в Сумской области и ведут бои в селе Новенькое. Об этом свидетельствует карта военного телеграм-канала Deep State.

О том, что россияне прорвались через кордон со стороны недавно взятого Свердликово, уже несколько дней пишут российские паблики.

По их данным, цель РФ - усложнить снабжение группировки ВСУ в Судже, приближаясь к трассе Р200, ведущей из Сум, со стороны Новенького и Басовки. Также они пишут о боях у Басовки, но Украина этого не подтверждала.

Ранее войска РФ захватили ряд сел на северной части Курского плацдарма ВСУ.

Война в Украине идет 1101-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 28 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись со стороны Великой Новосёлки в Андреевке к западу от Курахово, сообщает Deep State. Кабмин отменил выезд за границу перевозчиков гуманитарных и медицинских грузов. Также Минкульт прекратит выпускать журналистов и артистов за границу.

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