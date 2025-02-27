В Донецкой области российские войска за минувшие сутки продвинулись со стороны Великой Новосёлки (район Бурлацкого) и в Андреевке к западу от Курахово.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

"Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Андреевке", - говорится в сообщении.

Война в Украине идет 1100-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись в Котляровке у границ Днепропетровской области, сообщает Deep State. РФ захватила новые позиции в Скудном со стороны Великой Новосёлки и взяли село Новоочеретоватое. Также РФ продвинулась в селе Тополи у границы с РФ в Харьковской области. Украинские ресурсы сообщают о продолжении атак ВСУ к юго-западу от Покровска и вытеснении россиян из Котлино.

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