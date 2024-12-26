Народный депутат Роман Костенко считает, что воевать в Украине должны все, но только не депутаты и министры.

Об этом секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил в интервью Ютуб-каналу LB live.

"Нельзя сказать: эти будут воевать, потому что они старые, им, в принципе, можно умереть, а эти немного младше, эти пускай не воюют, а эти вообще пускай сидят дома, потому что они хорошие люди. Такого не может быть. И когда мне говорят: ты хочешь молодых отправить на фронт... Я не хочу молодых отправить на фронт! Когда говорят о 18-летних, я ни разу не сказал слова "18-летние". Я не за снижение возраста мобилизации, я за то, чтобы воевали все", - сказал он.

При этом желание людей, чтобы воевали депутаты и министры, он назвал популизмом.

"Есть такой популизм. Я не против, но мы же должны понимать: власть - она до тех пор власть, пока она есть. К сожалению, выборы нельзя провести", - отметил Костенко.

Также нардеп считает парадоксальным, когда украинцы одновременно хотят выхода на границы 1991 года, демобилизации военных и отмены мобилизации.

"Мне интересно, как мыслит наш народ. Мы хотим границы 1991 года, мы хотим демобилизацию и хотим отменить мобилизацию. Все этого хотят. А как это можно сопоставить? Кто-то должен выйти и пояснить, что такого не бывает", - объяснил он.

Ранее другой депутат, Нина Южанина, допустила, что ТЦК и СП начнут работать за границей.

Так она прокомментировала новость о том, что для реализации программы возвращения беженцев-мужчин за границей хотят создавать "хабы единства", где мужчинам будут предоставлять услуги по трудоустройству в Украине и решению вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами.