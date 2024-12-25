Демобилизации из Вооружённых сил пока не будет, потому что в Украине наблюдается провал с пополнением боевых подразделений.

Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в эфире национального телемарафона.

Она отметила, что ТЦК не выполняют те мобилизационные планы, что поставлены на сегодняшний день.

"Я хочу напомнить, что у нас почти не сражается офицерский состав. Более того, офицера нельзя назначить на должность ниже, чем он занимает. Поэтому мы имеем результат того, что у нас на передовой в большинстве воюют мобилизованные", – добавила нардеп.

Ранее Скороход заявила, что командиры ВСУ вымогают с бойцов деньги, угрожая отправить "на ноль".

Война в Украине идёт 1036-й день. Последние новости с главными событиями 25 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продвинулась в Курахово и рядом с городом: неприятелем захвачены сёла Зеленовка и Сухие Ялы, приближающие россиян к стратегически важной трассе, идущей из Запорожской области. Также наблюдается продвижение врага под Покровском, на окраине Песчаного и по всему фронту южнее – вплоть до Курахово.

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